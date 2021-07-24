В Индии обнаружен мужчина, который спит 300 дней в году

Мужчина из индийского Раджастан спит 300 дней в году из-за редкого расстройства, сообщает India Today.

Более 20 лет назад у мужчины по имени Пуркхарам диагностировали редкое неврологическое расстройство — один из видов гиперсомнии. Издание отмечает, что болезнь серьезно изменила его жизнь — он почти не может управлять своим магазином, быстро устает, а повседневные занятия, такие как купание и кормление, порой выполняются членами его семьи.

«Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшалось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц», — рассказали родственники Пуркхарама.

Мужчина принимает медицинские препараты, чтобы облегчить свое состояние, однако, лекарства, способного победить болезнь, нет. Его жена и мать надеются, что он «скоро выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше», пишет газета.

Издание отмечает, что мужчину прозвали «Кумбхакарна» — это персонаж древнеиндийского эпоса «Рамаяна», который неправильно сформулировал свою просьбу Брахме и получил «вечный сон».

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