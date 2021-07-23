Минтруд: работодатель должен отстранить сотрудника при отказе от вакцинации без медотвода

В Министерстве труда и социальной защиты, совместно с Роспотребнадзором заявили, что работодатель должен отстранить сотрудника при отказе от вакцинации без медицинского отвода, передает РИА «Новости».

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — указано в сообщении Минтруда.

При этом сотрудников с медотводом от вакцинации работодатель имеет право перевести на дистанционный режим работы.

Ранее в Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации.

День, выделенный сотрудникам на вакцинацию, может быть выбран работодателем на свое усмотрение, при этом выходной будет считаться дополнительным днем отдыха.