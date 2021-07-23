Названы регионы-антилидеры по уровню вакцинации населения

Дагестан оказался в анти-лидерах по количеству вакцинированного населения, согласно данным Оперштаба в Telegram-канале.

Всего в кавказской республике полностью вакцинированы только 4,4% населения, а первую дозу прививки получили 6,8%. Вслед за Дагестаном в анти-рейтинге российских регионов следует Кабардино-Балкария, с 7,3% полностью вакцинированного населения и 11,9% жителей, получивших первую дозу. На третьем месте с конца расположилась Ингушетия, где полностью привиты 9,74% и частично — 13,7%.

Соседняя Чечня, наоборот, находится в лидерах по вакцинации, также на третьем месте — 13,2% и 36,1% соответственно. Второе место заняла Белгородская область — 27,4% полностью привитых и 38,11% получивших первую прививку.

Абсолютным лидером является Чукотка — 30,6% и 38,12% населения соответственно.

Ранее в России выявили еще 23 811 случаев коронавируса.