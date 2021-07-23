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Стрельба произошла неподалеку от места похорон убитого президента Гаити

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Ricardo Arduengo/Reuters

Очевидцы рассказали о том, что неподалеку от места похорон президента Гаити Жовенеля Моиза слышны звуки стрельбы, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, делегация США и ряд других высокопоставленных лиц бросились к своим автомобилям после сообщений о выстрелах и использовании слезоточивого газа для сдерживания толпы.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Она проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти выявили как минимум шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии.

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