news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-футболист ЦСКА заявил, что лучше посмотрит РПЛ, чем Олимпиаду 18:22
Минюст включил НПО «Проект медиа» в список нежелательных организаций 18:21
В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины 18:19
Олимпийцам из Украины рекомендовали общаться со СМИ только на украинском языке 18:15
В Забайкалье появился свой «мост глупости» 18:11
В WWF успокоили норвежцев, испугавшихся «русского лосося» 18:10
Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки 18:06
Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения 18:01
Олимпийский огонь зажгли в Токио 17:59
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов 17:49

Главу челябинского ПФР арестовали за получение взятки в особо крупном размере

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главу челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина арестовали на два месяца за получение взятки в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда Челябинска.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Чернобровину на 2 месяца», — рассказали в суде.

По данным следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений ПФР.

Сумма взятки, по предварительным данным, составила 26 млн рублей.

Ранее глава отделения ПФР Челябинской области был задержан по подозрению в получении взяток.

До этого, по подозрению в хищении 85 млн рублей были задержаны замначальника Южного таможенного управления и бизнесмен, который принимал участие в исполнении госконтракта.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
Тучи сгущаются. ЦБ принял жесткие меры по борьбе с инфляцией
Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов впервые за семь лет
«В Москве берут дороже»: как россияне покупают справки о вакцинации
Экс-следователь рассказал, как ловят медиков, продающих сертификаты о вакцинации
Минюст включил The Insider в список иноагентов
Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения
Гитарист «Чайфа» оказался пранкером в скандале с избившей сына Пьехи женщиной
В «Нафтогазе» потребовали ввести санкции против «Северного потока — 2»
Новости и материалы
Экс-футболист ЦСКА заявил, что лучше посмотрит РПЛ, чем Олимпиаду
Минюст включил НПО «Проект медиа» в список нежелательных организаций
В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины
Олимпийцам из Украины рекомендовали общаться со СМИ только на украинском языке
В Забайкалье появился свой «мост глупости»
В WWF успокоили норвежцев, испугавшихся «русского лосося»
Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки
Олимпийский огонь зажгли в Токио
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов
В Греции изменили процедуру получения QR-кода для туристов
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России
Навка ответила на критику фигуристки из Франции за слова о мужской гимнастике
Mouzenidis Travel не собирается уходить из российского рынка туризма
Супруга Мамонова уточнила слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста
Россиян предупредили о последствиях острой фазы COVID-19
Туристы в Астраханской области смогут заехать в отели только с QR-кодом или ПЦР-тестом
Боксерша рассказала, что заставило ее забеременеть в 12 лет
Доставку социально значимых грузов организовали по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе
Все новости
«Ударила по голове, сбила очки»: на сестру Запашных подали заявление о побоях
Сотрудница «Росгосцирка» обратилась в полицию после нападения Марицы Запашной
Умнеют в утробе: поздние роды связали с хорошими оценками у детей
Ученые заметили влияние долгой беременности на успеваемость детей в учебе
«Зараза никуда не ушла». Регионы вводят локдауны, Москва прошла пик
Собянин заявил о прохождении Москвой пиков заболеваемости
Под угрозой каждый третий: как избежать тромбов после COVID-19
В Минздраве рассказали, кому грозят тромбозы после коронавируса
«Есть наработки». Россия будет развивать Курилы вместе с Японией
Путин рассказал о предложениях по вовлечению Японии в экономику Курил
Попка — не дурак: какаду учат друг друга рыться в помойках
Ученые три года подглядывали, как какаду открывают мусорные баки
На сайтах крупных СМИ появилось порно. Во всем виноваты старые домены
ИБ-эксперты объяснили, как порноролики проникли в веб-версии Washington Post и The Verge
«Никогда не сможем прийти к окончательному суждению»: как спецслужбы США ищут происхождение коронавируса
Глава ЦРУ заявил об отсутствии у США точных данных о происхождении COVID-19
Эффективность «Спутника Лайт» и прививки детям. Новое по вакцинации в России
В Минздраве рассказали, когда опубликуют итоговый отчет по российским вакцинам
Плейлист недели: Monatik, Artik & Asti, Сюзанна и Канье Уэст
Artik & Asti выпустили юбилейный альбом «Миллениум X»
Уменьшает опухоль на треть: создано устройство для лечения рака мозга
Ученые придумали, как убивать глиобластому с помощью магнитного поля
Дороги размывает, мосты падают. Забайкалье накрыло стихийное бедствие
Железнодорожный мост на Транссибе обрушился из-за паводка
Протесты против Игр, номер о смерти, яркие кимоно сборной России: лучшие фото церемонии открытия Олимпиады в Токио
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях