Главу челябинского ПФР арестовали за получение взятки в особо крупном размере

Главу челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина арестовали на два месяца за получение взятки в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда Челябинска.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Чернобровину на 2 месяца», — рассказали в суде.

По данным следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений ПФР.

Сумма взятки, по предварительным данным, составила 26 млн рублей.

Ранее глава отделения ПФР Челябинской области был задержан по подозрению в получении взяток.

До этого, по подозрению в хищении 85 млн рублей были задержаны замначальника Южного таможенного управления и бизнесмен, который принимал участие в исполнении госконтракта.