Мишустин поручил заместителям курировать ликвидацию ЧП на Транссибе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на контроле ситуацию с обеспечением жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, и следить за ходом восстановительных работ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что поручение касается первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьеров Виктории Абрамченко, Александра Новака и Марата Хуснуллина, а также профильных министров. Они, в частности, должны будут следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения.

Также премьер-министр дал указание РЖД восстановить работу железнодорожной магистрали.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье несколько дней идут сильные ливни с грозами, из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойное обеспечение прилегающих районов к Транссибирской железнодорожной магистрали.