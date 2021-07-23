Попова: темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

Об этом она сказала во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. <…> Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18 [регионах], и снижение — в 10 регионах Российской Федерации», — уточнила Попова.

Ранее Минздрав прокомментировал информацию о 29 млн больных COVID-19 в России.

По данным на 23 июля, в России выявили еще 23 811 случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 6 078 522 жителей страны, вылечились 5 450 004, умерли 152 296.