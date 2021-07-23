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Замглавы СК опроверг заявления, что для Петербурга характерны убийства с расчленением

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус заявил, что убийства с расчленением жертв не характерны для Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

«Такое впечатление о Санкт-Петербурге сложилось из-за излишнего ажиотажа вокруг зловещего, циничного убийства аспирантки, совершенного историком Соколовым, и не менее резонансного убийства рэпера Картрайта. Оба этих преступления раскрыты. По Соколову уже состоялся приговор. Дело об убийстве Картрайта находится в завершающей стадии», — пояснил Клаус.

Он подчеркнул, что подобные убийства совершаются и в других регионах страны.

По словам генерал-лейтенанта, несмотря на определенную жестокость, такое поведение убийцы после преступления является одним из способов сокрытия следов, когда преступник старается всеми возможными способами избавиться от тела.

Клаус также добавил, что в 2021 году не было зафиксировано ни одного убийства, связанного с расчленением.

Ранее в Ленинградской области в рюкзаке нашли расчлененное тело пропавшей год назад женщины.

В июле 2020 года правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие рэперу Энди Картрайту (Александру Юшко), упакованные в пять пакетов.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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