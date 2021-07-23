Мурашко заявил, что все российские вакцины от COVID-19 подходят для повторной вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все отечественные вакцины от коронавирусной инфекции можно использовать для повторной вакцинации. Об этом он сказал в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, передает ТАСС.

«Все вакцины (от коронавируса — прим.) могут использоваться для повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании «Спутника V» опубликуют осенью.