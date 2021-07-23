Правительство США не будет отменять масочный режим

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США не будет отменять требование по ношению масок от COVID-19, так как такое решение принимается Центрам по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом сообщает Washington Times.

«Я думаю, что для общественности самое важное — это то, что решение еще не принято. Оно будет реализовываться под руководством общественного здравоохранения. Центры по контролю и профилактике заболеваний очень четко заявили об этом сегодня», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что с представителями организации проводятся регулярные встречи и обсуждения о том, как в Штатах будут продолжать борьбу с коронавирусом.

Ранее Псаки со ссылкой на данные Госдепартамента обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов.

По ее словам, якобы распространяемая Москвой и Пекином информация создает у людей представление, что мРНК вакцины не прошли необходимые испытания и прививаться ими рискованно.