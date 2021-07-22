Кубань приблизилась к норме по вакцинации

Более 1,32 млн человек привились от коронавируса в Краснодарском крае — это составляет около 50% от плана вакцинации в регионе, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что всего для формирования коллективного иммунитета в крае нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения — то есть 2,7 млн жителей.

«На сегодняшний день в Краснодарский край поставили более 1,6 млн доз вакцины. В медицинских организациях в наличии около 300 тыс. доз. Это три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». По мере их использования ожидаются новые поставки», — рассказал Кондратьев в интервью «Известиям».

Губернатор уточнил, что число заболевших по-прежнему растет во многих муниципалитетах, в том числе и на курортах, однако медучреждения справляются с нагрузкой.

По его словам, были введены «строгие меры» — обязательная вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта, а также новые правила заселения в гостиницы.

Оперштаб Краснодарского края накануне зафиксировал новый антирекорд по суточному приросту числа случаев заражения коронавирусом в регионе.

Ранее Кондратьев подписал постановление, предусматривающее, что с 1 июля заезжать в отели и дома отдыха можно будет по справке о перенесенном COVID-19 (если со дня выздоровления прошло не больше полугода) или отрицательному ПЦР-тесту (не ранее, чем за три дня до заселения), либо по сертификату о вакцинации.