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Собянина попросили не применять санкции к НКО из-за проблем с вакцинацией

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Общественная палата и Совет при президенте по правам человека попросили власти Москвы не штрафовать НКО, у которых возникли проблемы с отчетностью об обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса, пишет РБК.

Обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину. Авторы отметили, что НКО часто сталкиваются с отказами в рассмотрении заявлений, поскольку «среднесписочная численность работников организаций не соответствует данным аналитической службы ФНС».

Помимо этого, работодатели жалуются, что не могут влиять на вакцинацию тех, кто ранее оказывал услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), но на момент подачи отчета уже не сотрудничал с НКО.

В письме уточнятся, что некоммерческие организации обязаны отстранять непривитых без сохранения зарплаты, даже если уровень вакцинации достиг 60%.

Инициаторы просят «уточнить, что данные о численности сотрудников и количестве привитых сотрудников подаются только по действующим трудовым договорам», а также исключить обязанность работодателей отчитываться о наличии прививок у сотрудников по договорам ГПХ.

Лидеры НКО столицы и регионов «полностью поддерживают необходимость вакцинации, однако в сложившейся ситуации имеются обоснованные опасения в том, что добросовестные организации могут быть оштрафованы в связи с непредоставлением в срок отчетности по вакцинированным».

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Позже в Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников.

Ранее Собянин оценил темпы вакцинации работников в Москве.

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