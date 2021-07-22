Педиатр рассказала, как правильно подготовиться к отдыху с детьми

Врач-педиатр компании «Инвитро-Центр» Лариса Луканкина рассказала об основных правилах подготовки к отдыху с ребенком, пишут «Известия».

Врач отметила, что детей в дороге часто укачивает, поэтому стоит посадить ребенка в начало салона, обеспечить доступ свежего воздуха и взять с собой подушку для шеи.

Она заявила, что также нужно быть готовым к трудностям акклиматизации — привыкание к новому месту может занять от двух до пяти дней.

В начале отдыха родителям необходимо соблюдать определенные правила, чтобы облегчить адаптацию — например, поначалу стоит воздержаться от экзотических продуктов. Также нельзя оставлять ребенка на солнце в самые жаркие часы — между 11 и 17. С собой также стоит взять солнцезащитное средство с фактором защиты SPF 50.

«Хуже акклиматизация протекает при смене более двух часовых поясов. При этом перелет на восток переносится легче, также организм лучше переносит путешествия на небольшой срок и быстрее привыкает к условиям высокой влажности. Хуже адаптация проходит, к примеру, во время поездки в горы на высоте от 1,4 тыс. метров и более над уровнем моря», — говорится в сообщении компании.

Луканина напомнила, что детям на отдыхе стоит пить только бутилированную воду и чаще мыть руки, чтобы избежать возможной инфекции.

Кроме того, стоит обновить аптечку перед отпуском — там должны быть дезинфицирующие средства, репелленты, препараты против жара и боли, антигистаминные, салфетки, средства от травм и ожогов, сорбенты и препараты для налаживания работы пищеварения.

Ранее эксперты выяснили, насколько выросла стоимость школьного набора в России.