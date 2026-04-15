Власти Ирана хотят разработать особый режим для Ормузского пролива

Власти Ирана планируют выработать особый режим для Ормузского пролива, имеющего геополитическое значение, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

«Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны. Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим», — подчеркнула Мохаджерани.

По ее словам, Исламская Республика использует все необходимые средства, чтобы соблюдались национальные интересы страны в вопросе суверенитета над Ормузским проливом.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Штатами и Ираном близок к завершению, но еще не окончен. Ранее журналистка Fox News Мария Бартиромо, которая брала интервью у американского президента, рассказала, что на ее вопрос, завершена ли война в Иране, глава Белого дома ответил утвердительно.

В марте президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.