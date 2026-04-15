Текущий курс доллара к рублю назвали справедливым

Текущий курс доллара к рублю является справедливым с точки зрения реального баланса спроса и предложения на валюту в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Текущий курс справедлив для условий внешней и внутренней конъюнктуры, реального баланса спроса и предложения на валюту. Экономически более комфортным был бы рубль, на 15–20% более слабый, чем сейчас. Драматических событий, «отложенной девальвации» мы не ждем, спрос на валюту будет плавно восстанавливаться по мере снижения процентных ставок в экономике и неизбежного оживления импорта», — отметил Бахтин.

По его мнению, зависимость курса рубля от цен на нефть может стать более выраженной в конце весны — начале лета, поскольку Минфин приостановил до июля операции с валютой на внутреннем рынке. Соответственно, рост цен и прирост предложения валют, равно как и снижение цен и притока экспортной выручки, будут более чувствительными для курса рубля, считает инвестстратег. Наиболее негативным для рубля был бы сценарий возвращения мировых цен на нефть к $70 в случае деэскалации вокруг Ирана и ускоренного снижения ключевой ставки ЦБ при стабильном снижении инфляции и улучшении геополитического трека, связанного с Украиной, уверен Бахтин.

По данным Investing.com, 14 апреля доллар стоил более 74,69 рубля.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 70 рублей.

 
