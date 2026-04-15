Лавров заявил о планах Запада создать новый военный блок с ведущей ролью Украины

США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, глава МИД РФ отметил, что Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам, сейчас активно продвигает идею о создании нового военного альянса. В этом блоке ведущим участником должна стать Украина. Президент Украины Владимир Зеленский активно поддерживает эти планы.

15 апреля Лавров заявил, что Россия по-прежнему выражает готовность к переговорам с Соединенными Штатами по Украине.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что посредничество США в процессе мирного урегулирования украинского кризиса пока стоит на паузе из-за загруженности американцев.

