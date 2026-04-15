Россиян предупредили, что отгулы теперь сгорают через год

HR-эксперт Воинова: отгулы приравняли к дням отпуска, но есть нюанс
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Даже если вы аккуратно фиксируете каждый день заработанного отгула (день отдыха, выбранный работником за работу в выходной или праздничный день), есть риск остаться без компенсации — из-за ошибок в документах или незнания новых правил. В комментарии «Газете.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff напомнила, что отгулы можно использовать только в течение года с даты переработки.

Ранее сотрудники годами копили свои отгулы за работу в выходные дни, при этом при увольнении, эти накопившиеся дни сгорали. Кадровикам постоянно приходилось объяснять очередному увольняющемуся сотруднику, что, к сожалению, никак невозможно компенсировать Ваши отгулы при увольнении, поскольку это не отпускные дни, надо было использовать их пока работали.

Эксперт отмечает: «С марта прошлого года, благодаря изменениям в Трудовом законодательстве (статья 153 ТК РФ), отгулы фактически приравняли к дням неиспользованного отпуска, за которые при увольнении (если они не были использованы и не успели «сгореть») сотрудник должен получить денежную компенсацию, при этом ограничили срок действия отгулов одним годом со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день. Использовать отгул заранее, до наступления дня работы в выходной или нерабочий праздничный день, также нельзя».

Воинова приводит наглядный пример по срокам действия отгула: «Петр работал в праздничный день 8 марта 2026 года и выбрал за работу в праздничный день в виде компенсации день отдыха (отгул). Петру необходимо будет использовать свой отгул в период с 9 марта 2026 года до 7 марта 2027 года включительно, иначе он «сгорит».
Как же правильно фиксировать отгулы? «Сотруднику, чтобы не запутаться, рекомендую заранее выбирать и указывать в соглашении о привлечении к работе конкретный выходной или нерабочий праздничный день отдыха (с учетом срока действия отгула, указанного выше). Если такое невозможно, — продолжает эксперт, — сотруднику следует отмечать в календаре дни, когда отгулы закончатся (день работы в выходной или праздничный день плюс 1 год минус 1 день), а при оформлении таких дней не забывать просматривать свой календарь отгулов».

Работодателю, у которого есть 1 С ЗУП (программа для автоматизации кадрового учета, расчета заработной платы и управления персоналом), легко, так как учет отгулов там автоматизирован. При отсутствии автоматизации, работодателю следует вести электронный журнал дней отдыха сотрудников за работу в выходной или праздничный день.

