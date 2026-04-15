Шумные дачные работы ускоряют возрастную потерю слуха, рассказал врач

Для людей старше 50 лет работа на даче с газонокосилками, триммерами и бензопилами становится фактором, ускоряющим возрастную потерю слуха. Сезонная работа с мощным садовым инструментом создает шумовую нагрузку, которая накладывается на естественные возрастные изменения слухового аппарата, рассказал «Газете.Ru» аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Структуры внутреннего уха, в частности волосковые клетки, не восстанавливаются. У человека старше 50 лет процесс их естественной гибели уже запущен. Добавьте к этому шум от бензопилы или триммера, уровень которого достигает 100–110 дБ, и вы получите эффект «ускоренного старения» слуха. Если профессиональный механизатор подвергается такой нагрузке ежедневно, то дачник – концентрированно, в течение нескольких месяцев», – пояснил Дикопольцев.

Эксперт подчеркивает, что опасность заключается в незаметности повреждений: «Человек, как правило, не ощущает боли. Первые признаки – звон в ушах после работы или ощущение, что окружающие стали говорить «невнятно». Это сигнал того, что сенсорные клетки улитки перегружены. По данным исследований, у механизаторов со стажем до 10 лет снижение слуха фиксируется в 35% случаев, а при большем стаже – уже у 60%. Дачник, который годами работает на участке без защиты, движется по тому же пути, просто чуть медленнее».

Особую группу риска составляют люди с уже существующей тугоухостью, которую они могут пока не замечать.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациент приходит с жалобами на разборчивость речи, а при аудиометрии выявляется снижение слуха на высоких частотах. А сезонная работа с шумной техникой переводит эту степень в следующую, более тяжелую», – отметил Дикопольцев.

Чтобы предотвратить ускоренную потерю слуха, эксперт рекомендует дачникам старше 50 лет соблюдать простое правило: использовать беруши или шумозащитные наушники при работе с любым инструментом мощнее 500 Вт.

«Воспринимайте шумную дачную работу так же серьезно, как работу на производстве. Если после трудового дня на даче у вас появляется звон в ушах – это акустическая травма, пусть и микроскопическая. Накопление таких травм год за годом ускоряет развитие возрастной тугоухости», – резюмирует врач.

