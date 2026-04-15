Американское руководство продвигает милитаризацию в странах Европы, чтобы переложить на них ответственность за последствия своих прошлых действий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР.

«Американцы всячески культивируют процессы милитаризации Европы в русле своей линии на снятие с себя ответственности за безопасность Старого континента. Хотят, чтобы все, что натворили развязавшие войну против России руками украинского режима — незаконного, приведенного Западом к власти 12 лет назад — чтобы все последствия этой авантюры на себя взяла Европа», — сказал Лавров.

По его словам, США хотят, чтобы последствия их действий на Украине перестали «отягощать американскую казну».

8 апреля вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что европейские страны сами посеяли зерна конфликта на Украине задолго до начала боевых действий. Как он отметил, предпосылки были заложены, когда лидеры Европы приняли решение глубоко погрузиться в специфическую энергетическую экономику, тем самым отрезав себя от поставок нефти и газа с Востока.

Ранее в Кремле заявили, что мир на Украине может быть обеспечен уже «сегодня».