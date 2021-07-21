Водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом

На федеральной трассе Москва-Петербург водитель грузовика потерял сознание и въехал жилой дом. Инцидент произошел на участке в Крестецком районе Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«Мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом и [двигаясь] со стороны Санкт-Петербурга в сторону Москвы, почувствовал недомогание, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым транспортным средством, после чего съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на стоящий Volkswagen. После этого он совершил наезд на столб ЛЭП и затем наезд на жилой дом», — говорится в сообщении.

Машине удалось сдвинуть здание на 1,5 метра. Внутри дома в этот момент находились мужчина, женщина и их внучка. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, у которого диагностировали инсульт.

Мужчина сообщил врачам, что во время движения у него помутнело в глазах, а после он очнулся от удара. Сейчас его привезли в Великий Новгород, где медики готовят его к операции.

Ранее подобная авария произошла в центре Киева на Майдане Незалежности: водитель потерял сознание и въехал в толпу людей. В результате ДТП два человека погибли, а трое получили травмы.