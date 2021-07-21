Глава ГИБДД Ставрополья сообщил о сотрудничестве со следствием

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, заявил, что сотрудничает со следствием. Об этом пишет ТАСС.

«Я в полном объеме сотрудничаю со следствием. С первого разговора со следователем отвечаю на все вопросы», — заявил Сафонов перед заседанием в Ессентукском городском суде о мере пресечения.

Он добавил, что некоторых фигурантов уголовного дела впервые увидел только вчера.

Ранее депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Хинштейн также опубликовал фотографии дома начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен «роскошный» интерьер особняка, покрытые позолотой мебель, сантехника и предметы декора.