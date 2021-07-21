Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за наводнения в Китая

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину телеграмму со словами соболезнования по поводу последствий масштабного наводнении в провинции Хэнань. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении в пресс-службе.

Проливные дожди начались в Хэнань 17 июля. Рекордные по продолжительности и обильности осадки привели к разлитию рек и стал причиной разрушения плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Ряд районов Хэнаня остался без электроэнергии и водоснабжения.

Представитель регионального департамента водного хозяйства провинции Шэнь Цзивей сообщил о гибели 25 человек и пропаже без вести еще семерых. Более 160 тысяч жителей были эвакуированы.

По данным российского посольства в Китае, граждан России среди пострадавших, погибших или пропавших в Хэнане нет.