Голикова: 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что к достижению коллективного иммунитета близки 17 регионов России. Об этом она сообщила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

В число таких регионов входят Москва и Санкт-Петербург, заявила вице-премьер. Она также добавила, что в целом по России достижение коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% возможно к 1 ноября.

По словам Голиковой, заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов. Так, доля зарегистрированных случаев заболевания в Москве снизилась до 18,6%, при этом во время предыдущего доклада показатель составлял 29,6%.

«На втором и третьих местах находятся Московская область и Санкт-Петербург. Доля других субъектов России по уровню заболеваемости возросла до 63,5%. В прошлый раз 52,1%. Это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны», – рассказала Голикова.

При этом около 33,6 млн граждан страны уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а 22,6 млн из них завершили вакцинацию. Голикова заключила, что доля привившихся от COVID-19 меньше всего среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет.

Ранее Голикова заявила, что в России со следующего года планируется создать новую систему медицинской реабилитации.