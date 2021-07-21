В Белоруссии хотят ликвидировать неправительственную ассоциацию журналистов

Пресс-служба министерства юстиции Белоруссии сообщила в своем Telegram-канале, что ведомство подало исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

«Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо», — говорится в сообщении.

Тем самым ассоциация нарушила третью статью 27 закона РБ «Об общественных объединениях», отметил минюст. Вопрос о ликвидации организации рассмотрит Верховный суд страны.

Белорусская ассоциация журналистов была основана в 1995 году. Это неправительственная общественная организация, выступающая в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

Ранее в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы сразу нескольких общественных организаций: правозащитный центр «Весна», издание «Имена», движение «За свободу», организация «Батьковщина» и БАЖ.