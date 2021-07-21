Россия побила семилетний рекорд по числу разводов

В России за первые пять месяцев 2021 года развелись 251 тыс. семей, что стало рекордом за семь лет. Такие данные предоставила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Число разводов выросло на 44% по сравнению с прошлым годом, рост наблюдался во всех регионах. Чаще всего разводились в Ингушетии (рост в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва заняла 15-ю строчку, количество расторжений браков выросло на 63%.

Наименьшие показатели зафиксировали в Белгородской (рост на 15%), Воронежской (на 19%) и Калининградской областях (на 19%), а также в Хакасии (на 20%) и Ненецком автономном округе (на 23%).

Ранее стало известно, что многодетным отцам могут предоставить право выходить на пенсию досрочно — в 57 лет. Такие изменения предполагает законопроект, готовящийся к внесению в Госдуму.