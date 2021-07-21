В Московском зоопарке родился кенгуренок

В Московском зоопарке родился детеныш щетинохвостых бетонгов, одного из редких видов кенгуру. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Это один из редчайших видов кенгуру, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.
В природе осталось не более шести тысяч особей этого вида. Как заявила гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова, животных часто называют карманными кенгуру из-за небольшого размера.
«Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить», — сказала она.
Акулова добавила, что кенгуру только недавно покинул убежище и начал самостоятельно знакомиться с миром. Московский зоопарк ожидает появления на свет еще двух детенышей этого вида.
Ранее столичный зоопарк пополнился новым обитателем, там вылупился птенец даурского журавля.