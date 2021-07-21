В Московском зоопарке родился кенгуренок

В Московском зоопарке родился детеныш щетинохвостых бетонгов, одного из редких видов кенгуру. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Это один из редчайших видов кенгуру, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.

В природе осталось не более шести тысяч особей этого вида. Как заявила гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова, животных часто называют карманными кенгуру из-за небольшого размера.

«Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить», — сказала она.

Акулова добавила, что кенгуру только недавно покинул убежище и начал самостоятельно знакомиться с миром. Московский зоопарк ожидает появления на свет еще двух детенышей этого вида.

Ранее столичный зоопарк пополнился новым обитателем, там вылупился птенец даурского журавля.