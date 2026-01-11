В Британии объявили о разработке новых дальнобойных ракет для Украины

Великобритания приступила к разработке новых баллистических ракет Nightfall для Украины. Об этом сообщило министерство обороны королевства на своем сайте.

«Ракеты Nightfall смогут запускаться с различных платформ, выпуская несколько ракет подряд», — говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве отметили, что дальность полета ракет составит более 500 километров. Снаряд оснастят 200-килограммовой боевой частью. Максимальная стоимость производства одной ракеты составит £800 тыс. (около 84,7 млн рублей).

В министерстве добавили, что в рамках проекта ведомство отберет три промышленные группы, которым присудят контракты на £9 млн (около 953,5 млн рублей). Первые три ракеты планируется спроектировать в течение 12 месяцев, после чего начнутся их испытания.

Накануне Великобритания выделила £200 млн (около 21,1 млрд рублей) на подготовку к возможному размещению войск на Украине после прекращения огня. Эти средства пойдут на модернизацию транспортных средств, систем связи, системы защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, чтобы обеспечить их готовность к размещению в республике.

Ранее Украина подписала столетнее оборонное партнерство с Британией.