Глава ВОЗ рассказал, как победить пандемию к середине 2022 года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что только через массовую вакцинацию 70% населения каждой страны в мире можно победить пандемию коронавируса, сообщает ТАСС.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — заявил Гебрейесус на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Глава ВОЗ указал на необходимость взаимодействия государств и частных компаний, которое сможет ускорить процессы производства вакцин против коронавируса.

«Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей», — указал Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ предупредил о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса.