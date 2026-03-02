Размер шрифта
Дмитриев заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия

Дмитриев: Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Отказ Евросоюза от дешевых российских энергоресурсов обернулся против него. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя статью агентства Bloomberg о прогнозе роста цен на газ в Европе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Стратегическая ошибка ЕС, заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить», - написал Дмитриев.

В материале Bloomberg говорится, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактической приостановки движения танкеров через пролив в начале марта 2026 года цены на газ в Европе уже подскочили на 25–28%.

Это связано с тем, что через Ормузский пролив (Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману) проходит около 20% мирового экспорта СПГ (в основном из Катара). Хотя большая часть катарского газа идет в Азию, его нехватка усиливает глобальную конкуренцию, вынуждая Европу переплачивать за альтернативные поставки.

1 марта в Иране сообщили, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем.

Ранее Трамп высказался о ценах на нефть на фоне конфликта с Ираном.

 
