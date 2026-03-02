Дмитриев заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия

Отказ Евросоюза от дешевых российских энергоресурсов обернулся против него. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя статью агентства Bloomberg о прогнозе роста цен на газ в Европе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Стратегическая ошибка ЕС, заключавшаяся в отказе от дешевого и надежного российского газа, обернулась против него. Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить», - написал Дмитриев.

В материале Bloomberg говорится, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактической приостановки движения танкеров через пролив в начале марта 2026 года цены на газ в Европе уже подскочили на 25–28%.

Это связано с тем, что через Ормузский пролив (Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману) проходит около 20% мирового экспорта СПГ (в основном из Катара). Хотя большая часть катарского газа идет в Азию, его нехватка усиливает глобальную конкуренцию, вынуждая Европу переплачивать за альтернативные поставки.

1 марта в Иране сообщили, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем.

Ранее Трамп высказался о ценах на нефть на фоне конфликта с Ираном.