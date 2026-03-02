Гросси отказался комментировать утверждения США о ядерном оружии Ирана

Гросси не стал комментировать заявления США, что Иран был на пороге создания ЯО

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции отказался комментировать утверждения США о том, что Иран был на пороге создания ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Не мне выступать с подобными оценками, подтверждать их или опровергать», — отметил Гросси.

По его словам, оценка МАГАТЭ по данному вопросу «очень четкая».

Гросси подчеркнул, что у Ирана есть амбициозная ядерная программа, к которой у агентства нет полного доступа. При этом организация не фиксирует структурированной программы по производству ядерного оружия.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

