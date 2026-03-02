Размер шрифта
Общество

Российские супруги устроили драку на ножах из-за раздела имущества

СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске между супругами произошла драка на ножах во время спора о разделе имущества. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 февраля в квартире на улице Мичурина. По версии следствия, между 40-летним мужчиной и его 38-летней супругой, с которой тот находился в процессе развода, произошла ссора из-за спора о разделе имущества. Конфликт перерос в потасовку, и оба схватились за ножи. Женщина не выжила.

Мужчину с ранениями доставили в больницу, ему оказывают помощь. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначены судебные экспертизы, детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее пьяный мужчина напал на экс-супругу в российском регионе из-за спора о воспитании ребенка.

 
