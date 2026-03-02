На Кипре планируют эвакуировать ближайшие к аэропорту Пафоса жилые районы

Жители районов у аэропорта Пафоса на Кипре готовятся к массовой эвакуации

Ближайшие районы к аэропорту Пафоса на Кипре были приведены в состояние повышенной готовности к возможной эвакуации. Об этом сообщает In-Cyprus.

В публикации отмечается, что общественные советы населенных пунктов Тими и Мандрия изучают планы эвакуации жителей в качестве меры предосторожности.

Также сообщается, что весь британский военный персонал покинул свои базы на острове.

До этого сообщалось, что посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о замеченном дроне.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности.