«Пять человек доставлены в больницу». Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск

ВСУ в ночь на 2 марта массировано атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников — самый сильный удар пришелся по Новороссийску, в городе ввели режим ЧС. В результате атаки возник пожар на топливном терминале, повреждения получили 17 домов и три детских сада. Пятеро человек пострадали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Режим ЧС ввели в Новороссийске после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», — рассказал глава региона.

Последствия атаки

Украинские БПЛА в ночь на 2 марта атаковали топливный терминал в Новороссийске. По данным оперштаба Краснодарского края, там возник пожар. Возгорание локализовали на площади 120 кв. метров.

Кроме того, как позже сообщил мэр города Андрей Кравченко, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домой и девять частных, а также три детских сада . По двум адресам в результате падения дронов возникли возгорания. Еще в одной многоэтажке осколки БПЛА попали непосредственно в квартиру, пострадавшего жильца госпитализировали. Для жителей поврежденных домов организовали два пункта временного размещения на базе школ в Южном и Восточном районах города, однако люди туда не обращались.

« Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести , им оказывают необходимую медицинскую помощь.Ситуация находится под контролем», — добавил Кравченко.

Aif.ru со ссылкой на муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска также сообщил, что в городе приостановили работу двух котельных «в целях обеспечения безопасности». Отключения затронули как минимум 16 домов, детский сад, библиотеку и музыкальную школу. В МЦУ пообещали восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки, как только это станет возможно.

Ночью и утром в Новороссийске останавливали движение в районе набережной и других районах, а также ограничивали работу общественного транспорта. Позже все ограничения были сняты.

Всего в ночь на 2 марта средства ПВО, по данным Минобороны РФ, сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Еще 67 дронов уничтожили над акваторией Черного моря. Life со ссылкой на SHOT сообщал, что атака на Новороссийск не прекращалась несколько часов. Помимо БПЛА, город, предварительно, также атаковали безэкипажные катера. Минобороны эту информацию не подтверждало. При этом Кравченко сообщал, что ночью по береговой линии объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров.