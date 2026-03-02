В Тегеране пострадало здание управления скорой помощи

Здание управления скорой помощи по провинции Тегеран на улице Ираншахр получило серьезные повреждения в результате удара по иранской столице. Об этом сообщил представитель экстренной службы, передает информагентство Tasnim.

Отмечается, что соседние с управлением здания подверглись ракетному обстрелу.

Не смотря на повреждения здания управления, служба скорой помощи Тегерана продолжает обслуживать людей. Несколько медиков получили ранения, у большинства из них общее состояние хорошее, говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о гибели 14-месячной внучки Хаменеи.