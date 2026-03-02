Зеленский ответил фон дер Ляйен на слова о сроках членства Украины в ЕС

Европейский союз (ЕС) должен предоставить Украине конкретную дату членства, если действительно хочет видеть ее внутри политического объединения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что установить конкретную дату невозможно.

Зеленский указал, что через несколько дней Украина будет технически готова к открытию всех переговорных кластеров, поэтому в дальнейшем это решение зависит от политической воли стран-членов. По его словам, не все лидеры Евросоюза к этому готовы, и все знают «кто причина, кто блокирует».

Глава государства также заметил, что Киев не может быть уверен в обещаниях Москвы не мешать членству в ЕС, поскольку она якобы может задействовать Венгрию.

«Поэтому наша позиция была: нам нужна четкая дата завершения войны, документ, который будет подписан партнерами, а также и Россией, и партнерами... Членство в ЕС – это также и гарантия безопасности для Украины. Поэтому нам нужна конкретная дата», – заявил Зеленский.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Евросоюз не может назвать Украине конкретную дату членства в политическом объединении. Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, возможно ли вступление Украины в ЕС в 2027 году. По ее словам, Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

Ранее Захарова задала вопрос фон дер Ляйен о «членстве».