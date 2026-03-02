Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Дубае аферисты разводят россиян на несуществующие билеты домой

В Дубае мошенники обманывают граждан РФ, желающих вернуться домой
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые пытаются вернуться домой из Дубая, сталкиваются с волной мошенничества. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, гражданам РФ предлагают два способа уехать из города на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Так, путешественники могут заплатить от 20 тысяч рублей за то, чтобы их перевезли в соседнюю страну, из которой они смогут улететь домой на самолете.

Второй вариант, «премиальный», позволяет за более чем миллион рублей вернуться домой на частном джете.

Аферисты берут предоплату, но не оказывают услугу по факту.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, обычно объявления мошенники публикуют в чатах путешественников. Нередко злоумышленники сразу обращаются в личные сообщения.

Чтобы не стать жертвой аферистов, рекомендуется проверить все рейсы и другие детали в официальных источниках. Например, узнать у сотрудников аэропорта подробности о перевозчике.

Ранее стало известно, что персонал отелей ОАЭ выгоняет туристов на улицы, некоторые россияне ночуют на парковке.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!