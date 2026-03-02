В Дубае аферисты разводят россиян на несуществующие билеты домой

Россияне, которые пытаются вернуться домой из Дубая, сталкиваются с волной мошенничества. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, гражданам РФ предлагают два способа уехать из города на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Так, путешественники могут заплатить от 20 тысяч рублей за то, чтобы их перевезли в соседнюю страну, из которой они смогут улететь домой на самолете.

Второй вариант, «премиальный», позволяет за более чем миллион рублей вернуться домой на частном джете.

Аферисты берут предоплату, но не оказывают услугу по факту.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, обычно объявления мошенники публикуют в чатах путешественников. Нередко злоумышленники сразу обращаются в личные сообщения.

Чтобы не стать жертвой аферистов, рекомендуется проверить все рейсы и другие детали в официальных источниках. Например, узнать у сотрудников аэропорта подробности о перевозчике.

Ранее стало известно, что персонал отелей ОАЭ выгоняет туристов на улицы, некоторые россияне ночуют на парковке.