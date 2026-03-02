Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Британии разрешили кремацию водой

Daily Mail: в Британии разрешили делать кремацию водой
Restig Waters/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шотландия стала первой частью Великобритании, где официально разрешили применение щелочного гидролиза — метода, известного как «водная кремация». Это крупнейшее изменение со времен легализации традиционной кремации в 1885 году, пишет Daily Mail.

Метод предполагает разложение тела в герметичной стальной камере с использованием раствора, состоящего из воды и щелочного вещества. Камеру нагревают до определенной температуры под давлением, что предотвращает кипение. В течение трех–четырех часов ткани разлагаются — процесс, который в обычных условиях занимает десятилетия. После завершения процедуры жидкость охлаждают и направляют в систему сточных вод для стандартной очистки. По данным компании Kindly Earth, обладающей эксклюзивными правами на оборудование в стране, раствор является стерильным и не содержит ДНК или твердых частиц. Кости высушиваются и измельчаются в белый порошок, который возвращается семье, аналогично праху после кремации.

В 2023 году правительство Шотландии провело общественные консультации, в ходе которых 84% участников поддержали введение метода. Министр здравоохранения Дженни Минто заявила, что гидролиз станет первым новым вариантом захоронения за более чем 120 лет и будет регулироваться теми же нормами, что и существующие способы.

Ранее в Эквадоре женщина начала подавать признаки жизни на собственных похоронах.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!