В Британии разрешили кремацию водой

Шотландия стала первой частью Великобритании, где официально разрешили применение щелочного гидролиза — метода, известного как «водная кремация». Это крупнейшее изменение со времен легализации традиционной кремации в 1885 году, пишет Daily Mail.

Метод предполагает разложение тела в герметичной стальной камере с использованием раствора, состоящего из воды и щелочного вещества. Камеру нагревают до определенной температуры под давлением, что предотвращает кипение. В течение трех–четырех часов ткани разлагаются — процесс, который в обычных условиях занимает десятилетия. После завершения процедуры жидкость охлаждают и направляют в систему сточных вод для стандартной очистки. По данным компании Kindly Earth, обладающей эксклюзивными правами на оборудование в стране, раствор является стерильным и не содержит ДНК или твердых частиц. Кости высушиваются и измельчаются в белый порошок, который возвращается семье, аналогично праху после кремации.

В 2023 году правительство Шотландии провело общественные консультации, в ходе которых 84% участников поддержали введение метода. Министр здравоохранения Дженни Минто заявила, что гидролиз станет первым новым вариантом захоронения за более чем 120 лет и будет регулироваться теми же нормами, что и существующие способы.

Ранее в Эквадоре женщина начала подавать признаки жизни на собственных похоронах.