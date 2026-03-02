Размер шрифта
«Вонь, летают мошки и мухи»: жители Подмосковья пожаловались на залитый канализацией подвал

Жители Люберец рассказали о сырости и насекомых из-за залитого канализацией подвала дома

В подмосковных Люберцах подвал одного из жилых домов на улице С.П. Попова периодически заливает канализационными водами, из-за чего местные жители страдают от плесени, насекомых и запаха сырости. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница дома Валентина, отметив, что власти не могут полностью устранить проблему уже несколько лет.

«Подвал дома заливает канализацией. Во всех подъездах ужасная вонь. Появилась сырость на стенах и куча мошек. Это продолжается на протяжении нескольких лет. Раньше сразу устраняли. Сейчас же с начала января никак не могут решить данную проблему. Неоднократно были созданы заявки на «Добродел» и в ЕДС. После каждой заявки приходит сантехник и якобы устраняет засор. По факту же течь как была, так и остается. Вода до сих пор стоит в подвале. Запах канализации по всех четыре подъездах и в квартирах тоже. Также появилась плесень в третьем подъезде (там вход в подвал). Летают мошки и мухи», — сказала она.

До этого «Газета.Ru» писала о проблеме нечистот в подвале другого жилого дома в Люберцах. Тогда жители сообщили, что по этажам распространяется запах сырости, из-за которого кашляют дети. Жильцы уточняли, что неоднократно обращались в управляющую компанию, но там лишь открыли дверь в подвал — чтобы он сам «просох» при минусовой температуре.

После этого инициативная группа записала видеообращение к местным и региональным властям, а также прокуратуре и пообещала при необходимости обратиться к президенту.

Ранее двое подростков обварились кипятком в подвале сахалинской многоэтажки.

 
