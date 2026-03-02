Размер шрифта
При ударе ВСУ по Херсонской области погибли полицейские

МВД: пять полицейских погибли при ударе ВСУ в Херсонской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Херсонской области пять полицейских погибли в результате удара украинских войск по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, удар был нанесен 28 февраля около 15:00 мск. В результате, шестеро правоохранителей получили ранения и пятеро не выжили.

«Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — указали в МВД.

1 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке украинских войск не смогла выжить мирная жительница. По информации главы региона, Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате атаки женщина получился тяжелейшие травмы.

Ранее в Брянской области от атаки дронов пострадала женщина в селе Истопки.

 
