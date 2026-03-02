В Израиле рассказали о трех сценариях завершения конфликта с Ираном

Конфликт на Ближнем Востоке имеет три сценария завершения, первый из которых – это свержение действующего политического режима и военного руководства. При таком раскладе к власти может прийти находящийся в данный момент в США сын экс-шаха Резу Пехлеви, заявил израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности Саймон Ципис в беседе с газетой «Взгляд».

«Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской Республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – заявил политолог.

Третьим возможным сценарием он назвал сохранение режима и сворачивание иранской кампании со стороны США. В этом случае Вашингтон пойдет на этот шаг для снижения репутационных потерь с учетом ограниченных ресурсов, пояснил Ципис.

Он напомнил, что в данный момент американцы ведут операцию со стороны моря, стремительно теряя при этом запасы вооружения, топлива и продовольствия. Если при таком раскладе Иран продержится в течение месяца, то США будут вынуждены отступить или перейти к более радикальным шагам – например, высадке десанта. Но более вероятно, что Вашингтон свернет военно-морскую операцию, вывезет группировку из региона и постарается наладить диалог с Тегераном.

Напомним, в ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», но допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Подробности – в хронике «Газеты.Ru».

