В МИД Ирана рассказали о ситуации в стране на фоне авиаударов США и Израиля

Замглавы МИД Ирана: от авиаударов США и Израиля страдают мирные иранцы
Amir Cohen/Reuters

Мирные жители Ирана, в том числе дети, страдают от авиаударов со стороны США и Израиля. В частности, еще продолжается разбор завалов начальной школы, удар по которой два дня назад унес жизни 160 человек, рассказал замглавы иранского МИД Казем Гарибабади ведущему RT Рику Санчесу.

«Сейчас мирные жители, невинные люди фактически погибают как мученики из-за авиаударов этих двух режимов, — подчеркнул Гарибабади. — Вы слышали, что всего два дня назад более 160 людей, находившихся в школе, погибли. Это невинные люди, вы понимаете?».

Уточняется, что речь идет о школе в городе Минаб провинции Хормозган, по которой 28 февраля пришелся ракетный удар. В то же время пресс-секретарь Центрального командования США капитан Тим Хокинс подчеркивал, что американская сторона осведомлена о вреде гражданскому населению в ходе иранской кампании. В израильском МИДе на вопрос о детях, ставших жертвами операции, ушли от ответа.

Напомним, в ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», но допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Подробности – в хронике «Газеты.Ru».

В Израиле ранее рассказали о трех сценариях завершения конфликта с Ираном.

 
