При падении ракеты в израильском Беэр-Шеве пострадали не менее 10 человек

В израильском городе Беэр-Шева в результате падения иранской ракеты пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщило израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ».

«Десять человек пострадали в результате падения в Беэр-Шеве, все в легком состоянии», — сообщила радиостанция.

В свою очередь, портал Ynet сообщал о 15 раненых.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам предложили покидать Иран через территорию Туркмении.