В Госдуме рассказали, как действовать при потере документов и личных вещей

При потере удостоверяющих личность документов необходимо сначала обратиться в полицию, чтобы избежать использования данных мошенниками, и только потом делать дубликаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Если речь идет о документах, удостоверяющих личность, обращение в правоохранительные органы становится обязательным независимо от стоимости пропавшего имущества, поскольку это необходимо для предотвращения возможных мошеннических действий с использованием ваших данных. Первым делом необходимо обратиться в отдел полиции с заявлением об утрате, получить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения, и только после этого направляться в учреждение, выдавшее документ, для его восстановления. Затягивание с подачей заявления может привести к серьезным последствиям, если злоумышленники успеют воспользоваться вашим паспортом для оформления кредитов или совершения других противоправных действий. Специального срока, по истечении которого можно заводить новые документы, не существует, но закон требует сначала зафиксировать факт утраты в полиции и только потом обращаться за выдачей дубликата», — сказал он.

Чаплин считает, что обращаться в правоохранительные органы стоит даже при потере недорогих вещей, поскольку таким образом находку смогут вернуть владельцу.

«Законодательство четко разграничивает ответственность в зависимости от стоимости похищенного имущества: если ущерб составляет не более 2,5 тысячи рублей, противоправное деяние квалифицируется как мелкое хищение и влечет административную ответственность, а если сумма превышает этот порог, речь идет об уголовном преступлении по статье 158 УК РФ. При подаче заявления о краже необходимо максимально подробно описать пропавшие вещи, указать их отличительные признаки и по возможности точную стоимость, чтобы сотрудники полиции могли правильно квалифицировать происшествие. Что касается целесообразности обращения в полицию при утере недорогих вещей, отмечу: даже если стоимость пропавшего имущества невелика, официальное заявление имеет смысл, поскольку в случае, если вещь найдут и сдадут в полицию, ее смогут оперативно вернуть законному владельцу по базе данных», — добавил он.

Депутат уточнил, что при обнаружении чужих вещей граждане обязаны по закону вернуть их владельцу или сдать в полицию, «поскольку присвоение найденного может повлечь ответственность по статьям 158 или 160 Уголовного кодекса».

