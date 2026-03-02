Размер шрифта
Россиянам предложили покидать Иран через территорию Туркмении

Посольство РФ: россияне могут покинуть Иран через Туркмению
Россиянам, находящимся в Иране, предложили эвакуироваться транзитом через территорию Туркменистана. Информация о маршруте предоставлена в Telegram-канале российского посольства в Ашхабаде.

«Дорогие соотечественники! Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе», — говорится в сообщении посольства.

Дипучреждение также сообщило, что для получения разрешения на проезд от туркменской стороны гражданам России необходимо предоставить определенный пакет документов в российское посольство в Иране для дальнейшего согласования.

Туркмения и Иран имеют общую сухопутную границу протяженностью 1100 километров, а также граничат по Каспийскому морю.

До этого стало известно, что около 40 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана. Организованный переход российскими гражданами госграницы между через пропускной пункт «Астара» начался 1 марта.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.

 
