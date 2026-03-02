«Челестини ошибся с составом»: ветеран ЦСКА о поражении команды от «Ахмата»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что команда проиграла грозненскому «Ахмату» из-за проблем с составом. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«С тем, что Челестини ошибся с составом, плюс очень хорошую, дисциплинированную игру провел «Ахмат». Все обсуждают качество поля, но оно для двух соперников было одинаковым. Понятно, что создавать на нем сложнее, чем разрушать, но, тем не менее, на этом поле играли две команды, а не одна», — сказал Хомуха.

1 марта грозненский «Ахмат» одержал победу над московским ЦСКА. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Максим Самородов на четвертой минуте игры. Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата», а также отменил два гола хозяев, зафиксировав офсайд в обоих случаях.

После 19 туров «Ахмат», для которого эта победа стала третьей подряд в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками остается на четвертой строчке.

Ранее Сергей Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить российские клубы зимой.