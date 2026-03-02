В Иране назвали провокацией США удар по отелю в Эр-Рияде

Удар по отелю Hayatt Regency, расположенном в саудовском Эр-Рияде, является провокацией США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный иранский источник.

«Миссия CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США — «Газета.Ru») - завоевать общественное мнение в регионе путем нападений на мирное население в арабских странах, особенно в Саудовской Аравии, и возложить вину за это на Иран», — сказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее комитет по борьбе с ложной информацией Саудовской Аравии сообщил в социальной сети X, что сообщения об ударе по отелю Hayatt Regency не соответствует действительности. По данным ведомства, изображения, на которых якобы виден пожар в здании, были «отредактированы цифровым способом».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее США заявили о применении «специальных возможностей» против Ирана.