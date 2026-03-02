Харрисон Форд растрогался на вручении премии

Актер Харрисон Форд произнес эмоциональную речь на Премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Metro.

Форд удостоился высшей награды премии «За жизненные достижения». Этот приз вручается представителям киноиндустрии, которые воплощают в себе «идеалы актерской профессии». Как отметило издание, во время своей речи Форд едва сдерживал слезы.

90-летний Форд пошутил, что получил премию за то, что «все еще жив».

«Иногда мы развлекаем, иногда создаем искусство, а иногда — и то, и другое. И если нам еще повезет, то мы заработаем денег с этого. Успех в этом бизнесе приносит определенную свободу, которая приходит вместе с ответственностью поддерживать друг друга, помогать другим, когда это возможно», — поделился артист.

Форд назвал себя счастливчиком. По словам актера, ему повезло встретить «своих» людей и находить проекты, бросающие ему вызов. Артист подчеркнул, что не добился успеха в одночасье. Около 15 лет он совмещал актерскую карьеру с работой плотника до тех пор, пока не получил роль в «Звездных войнах». Он поблагодарил своих коллег, жену и семью за поддержку.

Ранее хлыст Индианы Джонса купили за $525 тысяч.