Россияне обратились за помощью в связи с обострением на Ближнем Востоке

Обращения от российских семей начали поступать в связи обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен попросила российских граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, сохранять бдительность, доверять исключительно официальным сообщениям местных властей и дипломатических представительств РФ, избегать военных и других государственных объектов, мест массового скопления людей, стараться лишний раз не делать фотографии и видео и при необходимости направляться в укрытия и убежища.

Львова-Белова напомнила, что в ряде стран Ближнего Востока введены временные ограничения на использование воздушного пространства. По ее словам, по возможности следует воздержаться от поездок в страны, затронутые конфликтом.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан.