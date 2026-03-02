Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне обратились за помощью в связи с обострением на Ближнем Востоке

Львова-Белова: поступили обращения от россиян из-за ситуации на Ближнем Востоке
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Обращения от российских семей начали поступать в связи обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен попросила российских граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, сохранять бдительность, доверять исключительно официальным сообщениям местных властей и дипломатических представительств РФ, избегать военных и других государственных объектов, мест массового скопления людей, стараться лишний раз не делать фотографии и видео и при необходимости направляться в укрытия и убежища.

Львова-Белова напомнила, что в ряде стран Ближнего Востока введены временные ограничения на использование воздушного пространства. По ее словам, по возможности следует воздержаться от поездок в страны, затронутые конфликтом.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!