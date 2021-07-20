Начальника ГУМВД по Ставрополью уволили после скандала с местным главой ГИБДД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щетника после скандала с задержанием местного главы управления ГИББД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, решение принято по результатам спецоперации, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России.

Ранее на Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Правоохранителям вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн руб.