В Кремле опровергли сообщения о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Ново-Огарево в Подмосковье, где находится резиденция Владимира Путина, нет строек. Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга с журналистами.

У пресс-секретаря президента России спросили про стройку, якобы замеченную около резиденции.

«Нет никаких строек — это резиденция главы государства, там нет никаких строек», — подчеркнул Песков.

По его словам, сайт «МБХ Медиа» сообщивший о якобы проводимых строительных работах в Ново-Огарево, в Кремле не читают.

Также Песков еще раз подчеркнул, что на территории резиденции Путина в Московской области нет каких-либо стройплощадок.

Ранее Песков назвал полным фейком статью Guardian о «договоре» России о поддержке Дональда Трампа. Речь о событиях 2016 года, когда американцы выбирали 45-го президента Соединенных Штатов.